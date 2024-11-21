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Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

14:5221/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 13. hafta heyecanı 1 haftalık milli aranın ardından devam ediyor.
Trendyol Süper Lig 13. hafta heyecanı 1 haftalık milli aranın ardından devam ediyor.

Trendyol Süper Lig 13. hafta heyecanı 1 haftalık milli aranın ardından devam ediyor. Haftanın açılış maçında Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Haftayı BAY geçen takım ise Onvo Antalyaspor olacak. Bu hafta maçları yönetecek hakemler ise Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde açılış maçı Cumartesi günü saat 13.30’da Eyüpspor - Çaykur Rizespor arasında olacak. İşte Trendyol Süper Lig’de haftanın maçları…

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’de haftanın maçları ve hakemleri şu şekilde;

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Trendyol Süper Lig
#Eyüpspor
#Çaykur Rizespor

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