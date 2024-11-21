Süper Lig’de 13. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde açılış maçı Cumartesi günü saat 13.30’da Eyüpspor - Çaykur Rizespor arasında olacak. İşte Trendyol Süper Lig’de haftanın maçları…
Trendyol Süper Lig’de haftanın maçları ve hakemleri şu şekilde;
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen