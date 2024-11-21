Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız antrenmana maskeyle çıktı

Galatasaraylı yıldız antrenmana maskeyle çıktı

11:1421/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaraylı yıldız antrenmana maskeyle çıktı
Galatasaraylı yıldız antrenmana maskeyle çıktı

Galatasaray Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Galatasaraylı yıldızın idmana maskeyle çıkması dikkat çekti. İşte detaylar.

Galatasaray, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı antrenmana maskeyle çıktı.

BERKAN MASKEYLE ÇIKTI

Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK - Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi saat 19.00’da başlayacak.



#Galatasaray
#Berkan Kutlu
#Bodrum FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geceleri çok, gündüzleri az ışık ölüm riskini artırıyor