|
Spor

Trezeguet golcüleri gölgede bıraktı

Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Trezeguet, ilk sezonunda santrfor oyuncuları Umut Bozok ve Maxi Gomez'in gollerinin toplamı kadar rakip fileleri havalandırdı.

11:42 . 23/05/2023 Salı
AA
Trezeguet, takımdaki santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti.

Trezeguet, takımdaki santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti.

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 26 maçta 1982 dakika forma giyerek 10. golüne ulaştı.


Trezeguet, bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan bordo-mavili takımda çift haneli sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.


Santrforların toplamı

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, 24 maçta 5 gol kaydetti.


Uruguaylı forvet Maxi Gomez de 26 maçta 5 golde kalırken Trezeguet, bu oyuncuların toplam sayısına ulaşarak takımının da en golcü oyuncusu oldu.


20 puanlık katkı

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterdi.


Ligde 51 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavili takım, Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.


Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Hangi Kredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Fraport TAV Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.


Karadeniz ekibi, ligin son 2 haftasında Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.





#Trabzonspor
#Trezeguet
#Süper Lig
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?