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TSYD'den Fatih Tekke'ye ziyaret

TSYD'den Fatih Tekke'ye ziyaret

15:584/04/2025, Cuma
AA
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Fatih Tekke ve Selçuk Kılıç
Fatih Tekke ve Selçuk Kılıç

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret gerçekleştirildi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tekke ile bir süre görüştü.


Kılıç, yeni görevinde başarı dilediği Fatih Tekke'ye çiçek hediye etti.


TSYD yöneticilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#TSYD
#Selçuk Kılıç

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