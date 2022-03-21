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Tümer Metin'den Mesut Özil eleştirisi

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in performansını eleştirdi. Metin, "Mesut başka bir ligde oynayabilir ama burada artık çok zor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metinden Mesut Özil eleştirisi
Tümer Metin

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımda maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 45 dakika sahada kalırken performansı nedeniyle eleştirildi. Tümer Metin, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de miadını doldurduğunu söyledi.

Tümer Metin'in Tivibu Spor'da Mesut Özil'le ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Mesut oynamak istiyor mu?"
  • "Bu tip kadroların Crespo'ya ihtiyacı olur. İrfan Can geri koşmak istemiyor. Pelkas da aynı. Arda top bizdeyken oynamak istiyor. Mesut oynamak istiyor mu, emin değilim. Böyleyken biri top rakipteyken bir reaksiyon göstermek zorunda. Bu oyuncular gölge markajı yaparlar. Gözle markaj yaparlar. Topla rakip arasına girmeye çalışırsın."
"Başka ligde oynayabilir ama burada çok zor"
  • "Mesut'un üst üste oynadığı 10 maç yok galiba. Yaş 30'u aştıktan sonra makine niye işliyor? Cristiano Ronaldo makinesi, yani sürekli aynı ritimde aynı tempoda. Vücudu hazır bir şekilde tepki gösteriyor ona. Ritmi kaybettiğinde ancak 15-20 maç oynarsan melekeler yerine gelir. Mesut başka bir ligde olabilir ama burada artık çok zor."

Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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