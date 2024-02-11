TÜMOSAN Konyaspor'dan önemli üç puan.
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pripp attı.
Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar puanını 25'e yükselterek 19. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 29 puanla 11. sırada kaldı.
TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
13 dakika önce