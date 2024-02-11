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Spor

TÜMOSAN Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pripp attı. TÜMOSAN Konyaspor - Ankaragücü maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:47 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor'dan önemli üç puan.
TÜMOSAN Konyaspor'dan önemli üç puan.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pripp attı.


Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar puanını 25'e yükselterek 19. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 29 puanla 11. sırada kaldı.


TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

TÜMOSAN KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

TÜMOSAN Konyaspor - Ankaragücü maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#TÜMOSAN Konyaspor
#Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
13 dakika önce
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