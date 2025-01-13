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TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

12:2013/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TFF, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda VAR sistemini hayata geçirmeye karar verdi.
TFF, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda VAR sistemini hayata geçirmeye karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Başakşehir'e konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.


Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.




#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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