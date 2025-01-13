TÜMOSAN Konyaspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Başakşehir'e konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.