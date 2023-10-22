TÜMOSAN Konyaspor'da ayrılık

Kulübün sosyal medya hesabından “Teşekkürler Aleksandar Stanojevic” notuyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.