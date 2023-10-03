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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'dan Arda Kardeşler'e tepki: Maçın skorunu etkiledi

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Mahmut Güzel, Beşiktaş ile yaptıkları maçın hakemi Arda Kardeşler'in karşılaşmanın skorunu doğrudan etkilediğini belirtti.

16:54 . 3/10/2023 Salı
AA
Arda Kardeşler'in maçtaki yönetimi Konyaspor camiasının tepkisini çekti.

Arda Kardeşler'in maçtaki yönetimi Konyaspor camiasının tepkisini çekti.

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e yönelik kulüp yönetiminin eleştirilerini sürdürdü.


Arda Kardeşler'in aldığı kararların, karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade eden Güzel, şunları kaydetti:


"Pazar gün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür, Beşiktaşlı sporcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı, o bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar gün penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. Daha dramatik olan VAR'ın devreye girmemesi oldu. Meselenin özünde yine Arda Kardeşler'in çalmadığı penaltı düdüğü var. Penaltı pozisyonu takımımızın maalesef tüm motivasyonunu yerle bir etti. Hakemlerin kararları takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor'un da tek istediği adalet."


TÜMOSAN Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da sakatlığı süren golcü oyuncusu Cikalleshi'nin Hatayspor maçında sahada olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.




#Süper Lig
#Konyaspor
#Beşiktaş
#Arda Kardeşler
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