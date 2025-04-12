TÜMOSAN Konyaspor'dan kritik galibiyet: Göztepe kazanmayı unuttu

Trendyol Süper Lig 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve 11. sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren golü 24. dakikada Kramer attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Kramer kaydetti. Göztepe, Süper Lig'de 10 maçtır kazanamıyor. (5 beraberlik, 5 mağlubiyet)
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 37 yaparak 11. sıraya yükseldi. Göztepe 39 puanla 7. sırada kaldı.
24'üncü dakikada Yasir Subaşı'nın sol taraftan içeriye ortasında Jevtovic'in topuk pasıyla topla buluşan Kramer kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluştu:1-0.
27'nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Yusuf Erdoğan'ın ortasına gelişine vuran Pedrinho'nun şutu az farkla auta çıktı.
28'inci dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırdığı topa gelişine vuran İsmail Köybaşı'nın şutu kalecide kaldı.
43'üncü dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasıyla topla buluşan Romulo'nun şutu direkten döndü.
70'inci dakikada sol taraftan Pedrinho'nun korner atışında topa yükselen Adill Demirbağ'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
73'üncü dakikada Nazım Sangare'nin ortasında topa yükselen Emerson'un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
77'nci dakikada Victor Hugo'nun sağ çaprazdan serbest vuruşunda Emerson'un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.