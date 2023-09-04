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Spor

Tuncay Şanlı geri dönüyor

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota, Tuncay Şanlı’ya çevrildi. Yapılan görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

11:19 . 4/09/2023 Pazartesi
IHA
Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

1. Lig’de mücadele veren ve sezona galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.


Yeşil-siyahlı yönetim rotasını, TFF 2. Lig’de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’ya çevirdi.


Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.






#Sakaryaspor
#Tuncay Şanlı
#Taner Taşkın
42 dakika önce
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