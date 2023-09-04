Tuncay Şanlı geri dönüyor

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.
1. Lig’de mücadele veren ve sezona galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.
Yeşil-siyahlı yönetim rotasını, TFF 2. Lig’de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’ya çevirdi.
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.