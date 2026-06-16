Tunus'un yeni teknik direktörü belli oldu

F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak.