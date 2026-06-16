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Tunus'un yeni teknik direktörü belli oldu

Tunus'un yeni teknik direktörü belli oldu

16:4816/06/2026, Salı
AA
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Herve Renard, son olarak Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı.
Herve Renard, son olarak Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı.

Tunus Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar Fransız Herve Renard'ı getirdi.

F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu.


Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak.


Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğu yaşayan Renard, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı.


Lamouchi, turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam oldu.






#Dünya Kupası
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