Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Oğlu kavga etti, bileti kesildi

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sabri Lamouchi ile yolların ayrıldığı belirtilirken, kararın perde arkasındaki iddia şaşkınlığa neden oldu.

1 /5 Tunus Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında İsveç'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

2 /5 Alınan ağır yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

3 /5 İlk maçın ardından yaşanan ayrılık futbol kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden olurken, Lamouchi'nin görevden alınmasının perde arkasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

4 /5 İddiaya göre, deneyimli teknik adamın oğlunun karşılaşmanın ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu.