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Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Oğlu kavga etti, bileti kesildi

Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Oğlu kavga etti, bileti kesildi

16:1715/06/2026, الإثنين
G: 15/06/2026, الإثنين
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sabri Lamouchi ile yolların ayrıldığı belirtilirken, kararın perde arkasındaki iddia şaşkınlığa neden oldu.

Tunus Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında İsveç'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Alınan ağır yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

İlk maçın ardından yaşanan ayrılık futbol kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden olurken, Lamouchi'nin görevden alınmasının perde arkasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, deneyimli teknik adamın oğlunun karşılaşmanın ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu.

Tunus Milli Takımı'nda analiz sorumlusu olarak görev yapan Wahbi Khazri'nin, Dünya Kupası'nın geri kalan bölümünde geçici teknik direktör olarak takımın başına geçebileceği ifade edildi.

#Dünya Kupası
#Tunus Milli Takımı
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