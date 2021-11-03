Spor Türkiye bir yıldız adayını daha kaptırdı
FUTBOL FUTBOL

Türkiye bir yıldız adayını daha kaptırdı

Romanya 2022 Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunu açıkladı. Kadroda 15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali de yer aldı. Ayrıca Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau da kadroya davet edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk asıllı Enes Sali, Romanyayı seçti
Enes Sali

Romanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya gelecek. Rumen ekibi bu maçlar öncesinde aday kadrosunu açıkladı.

Kadroya Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Alin Toşça ve Alexandru Maxim de davet edildi.

Enes Sali kadroda

Hagi'nin sahip olduğu ve Popescu’nun başkanlığını yaptığı Romanya’nın Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de Romanya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

  • 23 Şubat 2006 tarihinde Kanada'da doğan Enes Sali, FC Farul takımında forma giyiyor. Daha önce U16 ve U17 takımında forma giyen Sali, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.
Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.