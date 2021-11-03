Türkiye bir yıldız adayını daha kaptırdı

Romanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya gelecek. Rumen ekibi bu maçlar öncesinde aday kadrosunu açıkladı.

Kadroya Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Alin Toşça ve Alexandru Maxim de davet edildi.

Enes Sali kadroda

Hagi'nin sahip olduğu ve Popescu’nun başkanlığını yaptığı Romanya’nın Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de Romanya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

23 Şubat 2006 tarihinde Kanada'da doğan Enes Sali, FC Farul takımında forma giyiyor. Daha önce U16 ve U17 takımında forma giyen Sali, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.