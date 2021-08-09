Spor Türk hakeme ölüm tehdidi
DİĞER

Türk hakeme ölüm tehdidi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görevli tek Türk Karate hakemi olan Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcuyu diskalifiye ettiği 75 kilo finalinden sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Kobaş, sosyal medya üzerinden eşi ve oğluna da tehditler yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Türk hakeme ölüm tehdidi
Uğur Kobaş ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında Türk hakem Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Sajad Ganjzadeh arasındaki 75 kilo finalini yönetti. Bir pozisyonda Ganjzadeh, Hamedi'nin tekmesiyle yere düşmüş maça devam edememişti. Görevli doktor ve Dünya Karate Federasyonu doktorunun tavsiyesi üzerine Ganjzadeh maça devam edememiş, bunun üzerine Hamedi 'hansoku' (diskalifiye) edilmişti. Daha sonra ise Türk Karate hakemi Uğur Kobaş, eşi ve çocukları sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı.

"Hakemleri ve doktorları benim yönlendirdiğimi düşündüler"

Suudi Arabistanlı sporcuyu diskalifiye etmesinin ardından ölüm tehditleri alan Türk hakem Uğur Kobaş, Japonya dönüşü açıklamalarda bulundu.

  • Diskalifiye kararının alınış sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Kobaş, "Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşı ilk defa yer aldı. Çok çekişmeli ve mücadeleci geçti. Tabi bizleri de birkaç yarı final ve 3'üncülük maçı yönettikten sonra final maçına verdiler. Final maçında Suudi Arabistan ve İranlı sporcular karşı karşıya geldi. Kuralı uyguladık, kural da çok netti. Sporcu aldığı darbeden dolayı yere düştü. Doktoru çağırdık, yerel doktor 'devam edemez' dedi. Biz buna rağmen 2'nci bir doktor çağırdık. O da 'benim gelmeme gerek yok diskalifiye kararı doğru' dedi. Biz de Suudi Arabistanlı sporcunun ortak karar olarak diskalifiye kararını verdik. Ortak karara rağmen iki doktoru ve diğer hakemleri benim yönlendirdiğimi düşünerek bana bir linç politikası açtılar. Bunları iki ülke arasında çekişmeye getirdiler. Sosyal medya hesaplarımdan bir sürü gönderi paylaştılar. Gönderiler çoğalınca hesapları kapatmak zorunda kaldım. Bana ulaşamayınca eşime ve çocuklarıma ulaştılar. Onları ölümle tehdit etmeye başladılar. Bu doğru değil, bunlar sporla bağdaşmıyor. Çünkü biz işimizi yaptık. Olimpiyat finali gibi en ağır maçta görev aldım. Bir hakem olarak anlayış ile karşılıyorum. Sporcunun ve ülkenin üzüntüsünü anlıyorum. Ama olayı farklı yönlerle çekmek doğru değil" dedi.

Uğur Kobaş havalimanında açıklamalarda bulundu.
Uğur Kobaş havalimanında açıklamalarda bulundu.
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.