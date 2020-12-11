Türk takımları 15 yıl sonra Avrupa'da 'baharı' göremedi

Kulüpler bazında UEFA'nın bu sezon ki organizasyonlarında hiçbir Türk takımı 2021 yılının bahar aylarında oynanacak turlara kalamadı ve Türk futbolu bu durumu 15 yıl sonra bir kez daha yaşadı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor temsil etti.

2021'e bilet alamadılar

Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor eleme turlarında başarısız olurken, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor ise doğrudan katıldıkları gruplarda üst tura çıkmayı başaramadı. Böylece hiçbir Türk takımı bu sezonun 2021 yılında oynanacak Avrupa maçlarına bilet alamadı.

Türk futbolu bu durumu son olarak 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ise UEFA Kupası'nda grubundan çıkamadı. Trabzonspor ve Galatasaray ise eleme turlarında güçsüz rakiplerine elenmişti. Ankaraspor ise Intertoto Kupası'nda Avrupa'ya veda etmişti.

Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtı Süper Lig'de şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalktı. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor. Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen Türkiye, şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.Neler olacak?-2021/22 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynayacak.-Süper Lig'in ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak.-Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynamak zorunda kalacak.-Süper Lig'in üçüncüsü ve dördüncüsü Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç ön eleme oynayacak.Avrupa'ya yolu uzattık. pic.twitter.com/IUH8779t61— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 10, 2020 Geçen hafta oluşan tablo bu şekildeydi;Avrupa kupalarında sezonu 11. sıranın altında tamamladığımız takdirde 2021/22 sezonunda ligi şampiyon tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak! 👀 pic.twitter.com/4W7R5P1hAY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2020

Takımlarımızın Avrupa'daki ilerlemeleri

2005-2006'dan bu sezona kadar gruplardan çıkma başarı gösteren Türk takımlarının Avrupa'daki ilerlemesi şöyle:

2006-2007: Fenerbahçe (UEFA Kupası son 32 turu)

2007-2008: Fenerbahçe (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final), Galatasaray (UEFA Kupası son 32 turu)

2008-2009: Galatasaray (UEFA Kupası son 16 turu)

2009-2010: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2010-2011: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2011-2012: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2012-2013: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final), Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi yarı final)

2013-2014: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2014-2015: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2015-2016: Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2016-2017: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi çeyrek final), Fenerbahçe ve Osmanlıspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2017-2018: Beşiktaş (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

2018-2019: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2019-2020: Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

3 takım gruplara kalamadı

Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, bu sezon grup aşamasına dahi kalamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz'in Rio Ave ekibine boyun eğdi. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde iki eleme turu geçerken, play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına elenmekten kurtulamadı. Aytemiz Alanyaspor da UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elendi.

Gruplarda iki temsilci

Türkiye gruplarda sadece iki takımla temsil edilebildi. Son şampiyon Medipol Başakşehir, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Fransa'dan Paris Saint-Germain, İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Leipzig takımlarıyla eşleşti. Zorlu grupta turuncu-lacivertliler, tek galibiyet alarak 3 puanla sonuncu oldu.

Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile mücadele etti. Grubu iki galibiyetle 6 puanla tamamlayan Sivasspor, 3. olarak Avrupa macerasını aralık ayında tamamladı.

18 maçta 5 galibiyet

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takım, çıktığı toplam 18 maçta sadece 5 galibiyet elde edebildi. Türk takımları bu maçlarda 12 yenilgi yaşadı. Tek beraberlik Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yle yaptığı maçta yaşandı. Normal süresi ve uzatma bölümü berabere biten maçta Beşiktaş, rakibine penaltılarla elendi.

Türkiye'ye 5 galibiyetten 2'sini eleme turlarında Galatasaray getirdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. Gruplarda ise üç galibiyet alındı. Bunlardan birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, diğerini ikisini ise UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor elde etti. İki Türk takımına da bu galibiyetler gruplardan çıkmak için yeterli olmadı.

Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.Video: Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı