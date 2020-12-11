Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtı

Süper Lig'de şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalktı. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor. Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen Türkiye, şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.

Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.

Neler olacak?

-2021/22 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynayacak.

-Süper Lig'in ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak.

-Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynamak zorunda kalacak.

-Süper Lig'in üçüncüsü ve dördüncüsü Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç ön eleme oynayacak.

Avrupa'ya yolu uzattık. pic.twitter.com/IUH8779t61 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 10, 2020

Geçen hafta oluşan tablo bu şekildeydi;