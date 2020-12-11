Tel Aviv havalimanında neler yaşandı? Caner Osmanpaşa anlattı
Sivassporlu Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı: Bizi oyalayarak saatin geçmesini beklediler
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelen Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililerin çirkin tutumuna maruz kalan kafilede Caner Osmanpaşa yaşananları Yeni Şafak Spor'a anlattı.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'ne Maccabi Tel-Aviv'e yenilerek veda eden Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililer tarafından zorluk yaşayan kafile yaklaşık uzun süren uğraşlar sonrası uçağa binebildi.
Sivasspor'un başarılı oyuncularından Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşanan skandalı Yeni Şafak Spor'a anlattı.
Caner Osmanpaşa'nın açıklamaları:
Pasaport kontrolünde bizi kasıtlı olarak beklettiler. Uçağa doğru giderken de sistemin kapandığını söylediler. Beklemek için uçağa binmek istedik, izin vermediler. Zorla uçağa bindik. Buranın saati ile 5 buçuğa (2 saat) kadar uçakta bekleyeceğiz.
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