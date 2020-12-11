Sivassporlu Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı: Bizi oyalayarak saatin geçmesini beklediler

UEFA Avrupa Ligi'ne Maccabi Tel-Aviv'e yenilerek veda eden Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililer tarafından zorluk yaşayan kafile yaklaşık uzun süren uğraşlar sonrası uçağa binebildi.

Sivasspor'un başarılı oyuncularından Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşanan skandalı Yeni Şafak Spor'a anlattı.

Caner Osmanpaşa'nın açıklamaları:

Pasaport kontrolünde bizi kasıtlı olarak beklettiler. Uçağa doğru giderken de sistemin kapandığını söylediler. Beklemek için uçağa binmek istedik, izin vermediler. Zorla uçağa bindik. Buranın saati ile 5 buçuğa (2 saat) kadar uçakta bekleyeceğiz.

Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.Video: Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı