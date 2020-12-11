UEFA AVRUPA LİGİ

Tel Aviv havalimanında neler yaşandı? Caner Osmanpaşa anlattı

Sivassporlu Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı: Bizi oyalayarak saatin geçmesini beklediler

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelen Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililerin çirkin tutumuna maruz kalan kafilede Caner Osmanpaşa yaşananları Yeni Şafak Spor'a anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor kafilesini taşıyan uçak Türkiye saati ile saat 07.00'de hareket edecek.

Sivasspor kafilesini taşıyan uçak Türkiye saati ile saat 07.00'de hareket edecek.

Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'ne Maccabi Tel-Aviv'e yenilerek veda eden Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililer tarafından zorluk yaşayan kafile yaklaşık uzun süren uğraşlar sonrası uçağa binebildi.

Sivasspor'un başarılı oyuncularından Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşanan skandalı Yeni Şafak Spor'a anlattı.

Caner Osmanpaşa'nın açıklamaları:

  • Pasaport kontrolünde bizi kasıtlı olarak beklettiler. Uçağa doğru giderken de sistemin kapandığını söylediler. Beklemek için uçağa binmek istedik, izin vermediler. Zorla uçağa bindik. Buranın saati ile 5 buçuğa (2 saat) kadar uçakta bekleyeceğiz.

Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldı
Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.Video: Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı

Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı
Yeni Şafak

Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

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Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı
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