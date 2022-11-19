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ÖZET: Türkiye 2-1 Çekya

A Milli Futbol Takımımız, Gaziantep'te hazırlık maçı kapsamında ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibimizde, galibiyeti getiren golleri Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Cerny attı. Türkiye - Çekya maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye 2-1 Çekya: Hakan Çalhanoğlu gol izle
Türkiye 2-1 Çekya

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçı kapsamında Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibimizde galibiyeti getiren golleri Enes Ünal ile Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Türkiye - Çekya maç özeti

8. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doğukan’ın yerden şutu az farkla auta çıktı.

12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada sağ kanatta Eren’in kale önüne yerden ortasında altıpas içerisinde Enes Ünal topa dokunamadı.

16. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

31. dakikada Cengiz’in savunma arkasına pasında topla buluşan Enes’in uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Hakan’ın uzun pasıyla topla buluşan Cengiz’in rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutu kaleci güçlükle çeldi.

36. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mateju’nun kaleye sert şutunu Doğan Alemdar iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Çekya Vaclav Cerny'nin golü ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin çektiği şutunda yerden seken top kaleci Doğan Alemdar'i şaşırtıyor ve top malesef ağlarla buluşuyor. 1-1

70. dakikada A milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol ile Çekya karşısında 2-1 öne geçiyor. Ceza sahasında Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu sağ köşeden dar açıyla yaptığı yerden sert vuruş ile topu ağlara gönderiyor. 2-1

86. dakikada sağ kanattan kullanılan korneri kullanan Vladimir Coufal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Berkay Özcan kafa vuruşu ile topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Karşılaşma 2-1'lik A Milli Futbol Takımımız'ın galibiyetiyle tamamlandı.

Gaziantep 21 yıl sonra milli organizasyona ev sahipliği yaptı

Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti. Kalyon Stadı'nda 2017'de açıldığından bu yana ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya "Kadına el kalkamaz" pankartıyla çıktı.

Samet Akaydin ile Onur Bulut ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Çekya karşısında ilk 11'de kendine yer bulan Samet Akaydin ve Onur Bulut, A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Samet Akaydin, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ile beraber oynadı. A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Doğan Alemdar korurken, orta sahada Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yer aldı. Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Doğukan Sinik ve Enes Ünal'a şans verdi. İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan İlkhan yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Cenk Özkacar yedek soyundu.

Ay yıldızlı takımda Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı.

Sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, yine de müsabaka isim listesine eklendi.

Çekya ile 11. randevu

Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya geldi Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Ay yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

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