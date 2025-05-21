Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki imza törenine TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Sadık Emir Kabaca ile Kenan Sipahi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif İstanbulluoğlu ile Manolya Kurtulmuş katıldı.





Harun Erdenay, iki milli takımın da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini belirterek "İki milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına gönülden inanıyoruz. Türkiye Sigorta'nın desteği bizim için çok önemli. Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sponsorluklardan sonra milli takıma da destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. TBF olarak temel hedefimiz, Türk basketbolunu ileriye taşımaktır. Bunun için de milli takımımıza destek olmaktan onur duyacak markalarla iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye Sigorta da bu markalardan bir tanesi. Bu yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra milli formalarımızda Türkiye Sigorta logosunu gururla taşıyacağız." ifadelerini kullandı.









"Basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz"





Türkiye Sigorta'nın basketbola önemli destek verdiğini vurgulayan Erdenay, " Türkiye Sigorta'nın Süper Lig'e ve Türkiye Basketbol Ligi'ne yaptıkları katkılar, gençlerin önünü açtı." dedi. Türkiye Sigorta'nın milli takım formalarında logosunun yer alacağını aktaran Erdenay, "Sponsorluklar, basketbolun gelişimi için önemli. Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak." diye konuştu.





Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali maçına da değinen Erdenay, "Ben de dörtlü finalde çok oynadım.Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit." değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise basketbola verdikleri desteği ileriye taşıdıklarını dile getirerek şunları söyledi:





"Milli ve yerli bir marka olarak kadın ve erkek milli takımlara destek oluyoruz. Bizler için gururlu bir gün. 2022 yılında başladık bu sürece. Lig sponsorluğu ile başladık. Şu anda konumuz ay-yıldız. Bize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız."



