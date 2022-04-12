Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Türkiye Bisiklet Turunda korkutan kaza
DİĞER

Türkiye Bisiklet Turu'nda korkutan kaza

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünkü Selçuk-Alaçatı etabında kaza meydana geldi. Konuyla ilgili Bisiklet Federasyonu’nda yapılan açıklamada, “Fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir” denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türkiye Bisiklet Turunda korkutan kaza
Kazada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Selçuk-Alaçatı etabı dün koşuldu. 158.4 kilometrelik etabı, Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı.

Turun Güzelbahçe geçişinde bir yaya parkur içerisine girdi. Yolda yürüyen ve arkasından gelen bisikletçileri görmeyen, hakem motorlarının seslerini duymayan vatandaş, uyarılara rağmen parkuru terk etmedi. Görevli polis memurunun uyarısına ve fiziki müdahalesine rağmen arkadan gelen bisikletçiler, vatandaşa çarptı.

Kazada yaralanan sporculardan Nacer Bouhanni, yolda yürüyen vatandaş ve polis memuru Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonucunda durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bouhanni’nin yarıştan çekildiği ve tedavisine ülkesinde devam edeceği bildirildi.

Yaşanan olay sonrası Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), konu ile ilgili inceleme yaptı. Kaza anı ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 11 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes) – Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir. Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır. Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni’nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz. Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR’un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

25 ay sonra bir ilk: Türk turist kafilesi Midilliye geçti

25 ay sonra bir ilk: Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti
Nisan ayında kar sürprizi

Nisan ayında kar sürprizi

Birçok ilde etkili oldu: Sabah uyanan vatandaşlar şaşkına döndü.
Çinden NATOya Asya-Pasifikte gerilimi kışkırtıyor tepkisi

​Bahçeli: Korkmayın, ipe un sermeyin, siz de ilan edin adayınızı.
Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.

​Putin: Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek.

Tarih vererek uyardı

Tarih vererek uyardı

​Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Çok yakında daha iyi rakamlar göreceğiz.

Mahra'nın mezarında duygulandıran mektup.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.