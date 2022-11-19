Türkiye-Çekya

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AK Parti'li Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler: Dernek bile yönetemezler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir programı kapsamında Selçuk'un Şirince Mahallesi'nde partililerle bir araya geldi. Dağ yaptığı konuşmada Millet İttifakı için, ''İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz gayet iyi bir şekilde takip ediyor.'' açıklamasında bulundu.