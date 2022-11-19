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A Milli Takımımız hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Çekya maçı canlı
Türkiye-Çekya

Ay-yıldızlı ekibimiz, Mart 2023’te başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Kalyon Stadyumu'nda Çekya'yı ağırlıyor.

Gaziantep’te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor.

11'ler belli oldu

  • Türkiye: Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Onur Bulut, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.
  • Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
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