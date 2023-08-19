Türkiye farkı açıyor

Futbolda bir Avrupa haftasını daha istediğimiz gibi geçtik. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde rakiplerini mağlup ederek üst tura yükselmeleri, ülke puanına önemli katkılar yaptı. Temsilcimiz Adana Demirspor ise rövanşı kaybetse de, ilk maçı farklı kazandığı için adını play-off turuna yazdırdı.





Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu basamaktaki yerini korudu. Puanımız 30 bin 100'e ulaşırken, en yakın takipçimiz Avusturya ile aramızdaki puan farkı 600'e çıktı.





Türkiye UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.





Polonya ile zirvedeyiz





Türk ekipleri, 2. eleme turundan itibaren boy gösterdikleri Avrupa macerasında fire vermeden yoluna devam ederek play-off turuna yükseldi. Toplamda oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanan Türk temsilcileri, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla Türk ekipleri toplamda 14 puana ulaştı ve bunun ülke puanına yansıması 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Türkiye haricinde bu puana ulaşan diğer ülke, 18 maç sonunda Polonya oldu ve iki ülke, sezonluk ülke puanı klasmanında an itibarıyla zirveyi paylaştı.





Ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korumayı başardı.





UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere: 88.928

2- ispanya: 75.927

3-İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.600

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.316

8- Belçika: 35.900

9- İskoçya: 31.450

10-TÜRKİYE: 30.100

11-Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.675

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.000

15: Ukrayna: 25.300



























