Türkiye Futbol Federasyonu ABD'de yıldız tarayacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 25-27 Nisan tarihlerinde Miami şehrinde düzenlenecek ve TFF'nin ev sahipliğindeki organizasyonlarda Türk sporu tanıtılacak ve adaylar kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Design District'te 25 Nisan'da gerçekleştirilecek Padel amp; Soccer Celebrity Turnuvası'nda futbol ve padel dünyasının yıldız isimleri aynı sahada buluşacak. Bu özel etkinlikte sporseverler, ünlü sporcularla tanışma fırsatı yakalayacak.

Kendall Soccer Facilities'de 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak seçmelere ise ABD'den Türk asıllı oyuncular katılacak. İlk günkü seçmeleri geçenler, ikinci gün özel oturumlara davet edilecek ve TFF'nin deneyimli antrenörleri ile gözlemcileri tarafından değerlendirilecek.