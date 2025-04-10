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Türkiye Futbol Federasyonu ABD'de yıldız tarayacak

Türkiye Futbol Federasyonu ABD'de yıldız tarayacak

15:5810/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ABD'de seçmeler gerçekleştirecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 25-27 Nisan tarihlerinde Miami şehrinde düzenlenecek ve TFF'nin ev sahipliğindeki organizasyonlarda Türk sporu tanıtılacak ve adaylar kendilerini gösterme fırsatı bulacak.


Design District'te 25 Nisan'da gerçekleştirilecek Padel amp; Soccer Celebrity Turnuvası'nda futbol ve padel dünyasının yıldız isimleri aynı sahada buluşacak. Bu özel etkinlikte sporseverler, ünlü sporcularla tanışma fırsatı yakalayacak.


Kendall Soccer Facilities'de 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak seçmelere ise ABD'den Türk asıllı oyuncular katılacak. İlk günkü seçmeleri geçenler, ikinci gün özel oturumlara davet edilecek ve TFF'nin deneyimli antrenörleri ile gözlemcileri tarafından değerlendirilecek.


Seçmeleri geçen yıldız adayları, yaz kampında A Milli Takım oyuncularıyla tanışma fırsatı bulabilecek.




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