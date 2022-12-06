A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı konuk edeceği maçın stadı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak.Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.
#EURO2024 eleme grupları kurası belli oldu.
En zor grup sizce hangisi❓ pic.twitter.com/PUvbg7NmbN
#EURO2024 eleme grupları kurası belli oldu.