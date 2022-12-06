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A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı konuk edeceği maçın stadı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

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Haber Merkezi AA
Türkiye-Hırvatistan maçı nerede oynanacak?
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak.Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

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