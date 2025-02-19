Türkiye ikinci torbada

Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak.

Son şampiyon Belçika, dört kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise ilk torbada yer alacak.