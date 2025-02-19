Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Türkiye ikinci torbada

Türkiye ikinci torbada

14:1719/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
A Milli Kadın Basketbol Takımımız
A Milli Kadın Basketbol Takımımız

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekiminde torbalar belli oldu.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura çekimi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde 8 Mart'ta yapılacak.


Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak.


Son şampiyon Belçika, dört kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise ilk torbada yer alacak.


Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.


Kura çekimindeki dört torba şu şekilde:

1. Torba:
Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan
2. Torba:
Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya
3. Torba:
Karadağ, Büyük Britanya, Yunanistan, Slovenya
4. Torba:
İsveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre







#Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Türkiye
#FIBA
#A Milli Kadın Basketbol Takımı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk sahur ve iftar için geri sayım! 2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?