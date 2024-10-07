A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. haftasında evinde Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ ile 5. randevuya çıkacak olan milliler rakibine karşı 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar grupta liderliğini korumak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.