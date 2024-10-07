UEFA Uluslar B Ligi Grup 4’te A Milli Futbol Takımı evinde Karadağ’ı konuk ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi Grup 4’te A Milli Futbol Takımı evinde Karadağ’ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. İkinci maçında ise İzlanda’yı 3-1 yenerek grupta 4 puanla liderliğe oturdu. Karadağ ise oynadığı 2 maçtada puan alamadı. Milliler Karadağ ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen tüm bilgiler.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. haftasında evinde Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ ile 5. randevuya çıkacak olan milliler rakibine karşı 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar grupta liderliğini korumak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜR
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜR
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#Karadağ
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