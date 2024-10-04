Türkiye’nin UEFA Ülke puanındaki sıralaması ve son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçlarını dün oynadı. Galatasaray deplasmanda RFS ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş ise evinde Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir evinde Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu. Alınan sonuçlarından ardından UEFA Ülke puanında sıralama güncellendi. Peki, Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte ülke puanında son durum…
Ülke puanı sıralaması dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından güncellendi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde 2 beraberlik 1 mağlubiyet getirdi. Konferans Ligi’nde Başakşehir ise mağlubiyetle başladı. Peki, Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte listenin güncel hali…
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Galatasaray, Letonya takımı RFS Rigas ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş ise Frankfurt’a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Twente deplasmanından bir puanla döndü.
Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında 37.300 puanla 10. basamakta yer aldı. Türkiye’nin en yakın takipçisi ise 32.250 puanla Norveç oldu.
Çekya takımları bu sezon topladığı puanla dikkat çekerken 40.450 puanla 9. basamakta yer aldı.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025 SEZONU
1- İngiltere 92.160
2- İtalya 21.231
3- İspanya 75.703
4- Almanya 74.035
5- Fransa 61.379
6- Hollanda 56.566
7- Portekiz 52.616
8- Belçika 46.000
9- Çekya 40.450
10- Türkiye 37.300