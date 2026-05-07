Türkiye-Kuzey Makedonya maçı Chobani Stadı'ndan alınacak mı? TFF'den açıklama geldi

13:10 7/05/2026, Perşembe
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı yapacak.
2026 Dünya Kupası öncesi oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının Fenerbahçe'nin stadından alınacağı iddia edilmişti. TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak A Milli Takım, turnuva öncesinde 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Milli takım özel maçlarda sırasıyla Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçimin, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya maçı nedeniyle ertelenebileceği iddia edilmişti. Bu sebeple karşılaşmanın stadının değişebileceğine dair çıkan haberlerle ilgili TFF'den açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya maçı için herhangi bir değişiklik olmayacak mücadele planlandığı gibi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce maçların tarihleri ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar duyurulmuştu. TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım Kuzey Makedonya maçını 1 Haziran Chobani Stadyumu'nda, Venezuela mücadelesini ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynayacağı belirtilmişti.

