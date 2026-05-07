Türkiye-Kuzey Makedonya maçı Chobani Stadı'ndan alınacak mı? TFF'den açıklama geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak A Milli Takım, turnuva öncesinde 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Milli takım özel maçlarda sırasıyla Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçimin, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya maçı nedeniyle ertelenebileceği iddia edilmişti. Bu sebeple karşılaşmanın stadının değişebileceğine dair çıkan haberlerle ilgili TFF'den açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya maçı için herhangi bir değişiklik olmayacak mücadele planlandığı gibi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.