Türkiye madalyaları topluyor

Resmi açılıştan bir gün önce başlayan atletizm sırıkla atlama branşında Türkiye’yi temsil eden Demet Parlak ve Buse Arıkazan, 2017 yılında Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları’nda olduğu gibi Konya’da da altın madalyayı paylaştı.

Finalde 4 metreyi geçen iki milli atlet de, ikinci kez aynı kürsüde yer almayı başararak tarihe geçti. adınlar gülle atmada Emel Dereli, 17.25 metrelik atışıyla altın, Pınar Akyol ise 16.87 metreyle gümüş madalya kazandı. Kadınlar 5 bin metrede Yasemin Can, 32.34.35’lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Erkekler gülle atmada Alperen Karahan, 20.46 metrelik atışıyla altın, kadınlar çekiç atmada ise Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metreyle gümüş madalya elde etti.

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Masa tenisinde Özge Yılmaz şampiyon

Kadınlar masa tenisinde millilerimiz bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Finalde İran’dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Sibel Altınkaya da bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Yüzme devam etti

Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan Kadınlar 200 metre Serbest (S4-S5) kategorisi finalinde de 3 sporcumuz kürsüye çıktı.Altın madalya Sümeyye Boyacı’ya giderken, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalyanın oldu. Kadınlar 200 metre serbestte ise bu kez Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalya kazandı. Erkekler 200 metre Serbest (S4-S5) yarışmalarında da Koral Berkin Kutlu oyunlar şampiyonu olurken, ikinciliği Hamit Demir aldı. Kadınlar 200 metre Bireysel Karışık (S4-S10) kategorisinde Şevval Beren Mutlu da gümüş madalya elde etti.

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İlham Aliyev Konya'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için Konya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev’i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, sporcuların kaldığı, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü’ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, incelemelerde bulundu ve tüm sporculara başarılar diledi.

Hentbolda yarı finali garantiledik

Oyunlarda dün A Milli Kadın Hentbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Senegal’i 34-23 yenerek yarı finale çıkmayı garantiledi. 10 bin metrede milli atletimiz Yasemin Can, 32:34:33’le altın madalyaya ulaştı. Tekvandoda ise Hatice Kübra İlgün, Deniz Dağdelen ve Polat Görkem gümüş; Zeliha Ağrıs ise bronz kazandı.

SPOR 5. İslami Oyunlar Konya'da başlıyor: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak