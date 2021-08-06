Türkiye Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazıyor: Hangi branşta kaç madalya kazandık?

Türkiye, Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda müthiş başarılara imza attı. Birçok branşta ilk defa madalya kazanan sporcularımız ülkemizin gururu oldu. Peki Türkiye Olimpiyat Oyunları'nda kaç madalya kazandı ve hangi branşlarda ilk defa kürsü başarısını elde etti? Olimpiyatlardaki başarılarımız ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kaç madalya kazandı?

Türk sporcular, Tokyo'daki olimpiyatlarda şimdiye kadar 10 madalya elde etti. Bu madalyalara 2 tane daha eklenmesi bekleniyor. Boksta finale çıkan iki sporcumuz yarın altın madalya için mücadele edecek.

Türkiye Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı mı?

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Ülkemizin Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük başarısı okçulukta geldi. Milli sporcumuz Mete Gazoz, atışlarındaki isabet sayesinde Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyasını getirdi.

Türkiye Tokyo Olimpiyatları'nda hangi branşlarda ilk defa madalya kazandı?

-Okçuluk branşında Mete Gazoz, altın madalya kazanarak Türkiye'ye Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

-Cimnastik branşında Ferhat Arıcan, Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Arıcan, bronz madalya elde etti.

-Karate branşında Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalya tablosu.

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda toplam kaç madalya kazandı?

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı. Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti ve sayı 100'e ulaştı.

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İki milli sporcudan yaklaşık yarım saat sonra kumite 61 kiloda yarı final maçına çıkan Merve Çoban, rakibine mağlup oldu. Milli sporcu bu sonuçla bronz madalyada kaldı. Merve'nin bu derecesi, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde gördüğü 101. kürsü oldu.

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 10'a çıktı.

Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızla ilgili öne çıkan videoları izlemek için;

OYNAT 00:18 Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'den mesaj var: O yangınları çıkaranlar... Bir ölür bin diriliriz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.



Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i yenerek altın madalya için ringe çıkacak olan boksörümüz, sözleriyle gönülleri fethetti. Galibiyetten sonra konuşan Busenaz, “O madalya gelecek. Türkiye'de yangınları çıkaranlar… Bir ölür bin diriliriz.' ifadelerini kullandı.



Final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

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