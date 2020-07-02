U19 A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen genç millilerin 25 Temmuz Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geleceği bildirildi.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile karşılaşacak. Müsabakaların yerleri ve başlangıç saatleri ilerleyen günlerde belli olacak.

Zeki Önatlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: