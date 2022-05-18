U19 derbisinde dikkat çeken genç yıldız adayı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği U19 derbisinde sarı kırmızılıların genç oyuncusu Hamza Akman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, sarı kırmızılıların attığı ilk golde gösterdiği eforla göz kamaştırdı.
- 17 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında da şans bulmuş ve o mücadelede de taraftarların beğenisini kazanmıştı.
🟡🔴 Galatasaray, Emirhan Kayar'ın attığı golle derbide 1-0 öne geçti. ⚽ pic.twitter.com/BWzqAu2Gxc
🟡🔴 Galatasaray, Emirhan Kayar'ın attığı golle derbide 1-0 öne geçti. ⚽ pic.twitter.com/BWzqAu2Gxc— TRT Spor (@trtspor) May 18, 2022
Hamza Akman için yapılan yorumlar;
Hamza Akman'ın bilekler ne öyle..Yağ gibi akıyor topla. Nasıl bir futbolculuk geni varsa. Sol kenardan tertemiz çıkarttı topu, şut pozisyonuna kadar götürdü. Geleceğini iyi planlamak gerek bu çocuğun.
Hamza Akman'ın bilekler ne öyle..Yağ gibi akıyor topla. Nasıl bir futbolculuk geni varsa. Sol kenardan tertemiz çıkarttı topu, şut pozisyonuna kadar götürdü. Geleceğini iyi planlamak gerek bu çocuğun.— monci (@sinyormonci) May 18, 2022
Hamza Akman'ın şu an oynayan Berkan ve Taylan'dan ne eksiği var? 🤔
Hamza Akman'ın şu an oynayan Berkan ve Taylan'dan ne eksiği var? 🤔— Ali Sami Yen Sokak (@ASYSokakOrg) May 18, 2022
Hamza Akman.. Kısa bir süreliğine iniesta oluyor ve kadıköy’de takımına golü attırıp öne geçiriyor. Aslanım benim, muazzam işler yaptı kısa süre içerisinde üst üste. pic.twitter.com/dpnbxbCpoH
Hamza Akman.. Kısa bir süreliğine iniesta oluyor ve kadıköy’de takımına golü attırıp öne geçiriyor. Aslanım benim, muazzam işler yaptı kısa süre içerisinde üst üste. pic.twitter.com/dpnbxbCpoH— KupaEfendisi (@siegergeist) May 18, 2022
Gelecek sensin çocuk Hamza Akman 🦁 pic.twitter.com/Ds7S5TQLC7
Gelecek sensin çocuk Hamza Akman 🦁 pic.twitter.com/Ds7S5TQLC7— 𝐒 𝐇 𝐃 𝐖 𝐋 𝐈 𝐎 𝐍 🦁 🐾 (@shdwgala) May 18, 2022
Cicaldaunun 6.5 milyon ettiği futbol piyasasında Hamza Akman abartmıyorum 50 milyon eder .
Elimizde böyle değerler varken gerçekten yazık !
Cicaldaunun 6.5 milyon ettiği futbol piyasasında Hamza Akman abartmıyorum 50 milyon eder .
Hamza Akman’da Lincoln’ün bileklerini görüyorum, yağ gibi akıp gidiyor. Hemen A takıma kazandırılacak ilk isim olmalı ve Emir Tintiş, Eren Aydın, Emirhan Kayar gibi isimleri oynatacak hocayı getirmemiz lazım.
Hamza Akman’da Lincoln’ün bileklerini görüyorum, yağ gibi akıp gidiyor. Hemen A takıma kazandırılacak ilk isim olmalı ve Emir Tintiş, Eren Aydın, Emirhan Kayar gibi isimleri oynatacak hocayı getirmemiz lazım.— Eray Cora (@eraycora9) May 18, 2022