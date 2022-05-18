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U19 derbisinde dikkat çeken genç yıldız adayı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren U19 derbisinde sarı kırmızılıların genç yıldız adayı Hamza Akman performansıyla dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
U19 derbisinde dikkat çeken genç yıldız adayı
Galatasaraylı futbolcuların sevinci.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği U19 derbisinde sarı kırmızılıların genç oyuncusu Hamza Akman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, sarı kırmızılıların attığı ilk golde gösterdiği eforla göz kamaştırdı.

  • 17 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında da şans bulmuş ve o mücadelede de taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Hamza Akman - 17 yaşında
Hamza Akman - 17 yaşında

Hamza Akman için yapılan yorumlar;
Final uzatmalara kaldı

Final uzatmalara kaldı

​İki ekipte de hedef kupayı müzesine götürmek.
Sürpriz teklifi kabul etti

Sürpriz teklifi kabul etti

​Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, futbolseverleri şaşırtacak.
Ayhan Bilgen CHP ve HDPnin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı

Korkutan olay

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