U19 derbisinde dikkat çeken genç yıldız adayı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği U19 derbisinde sarı kırmızılıların genç oyuncusu Hamza Akman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, sarı kırmızılıların attığı ilk golde gösterdiği eforla göz kamaştırdı.

17 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında da şans bulmuş ve o mücadelede de taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Hamza Akman - 17 yaşında

🟡🔴 Galatasaray, Emirhan Kayar'ın attığı golle derbide 1-0 öne geçti. ⚽ pic.twitter.com/BWzqAu2Gxc — TRT Spor (@trtspor) May 18, 2022

Hamza Akman için yapılan yorumlar;

Hamza Akman'ın bilekler ne öyle..Yağ gibi akıyor topla. Nasıl bir futbolculuk geni varsa. Sol kenardan tertemiz çıkarttı topu, şut pozisyonuna kadar götürdü. Geleceğini iyi planlamak gerek bu çocuğun. REKLAM May 18, 2022

Hamza Akman'ın şu an oynayan Berkan ve Taylan'dan ne eksiği var? 🤔 — Ali Sami Yen Sokak (@ASYSokakOrg) May 18, 2022

Hamza Akman.. Kısa bir süreliğine iniesta oluyor ve kadıköy’de takımına golü attırıp öne geçiriyor. Aslanım benim, muazzam işler yaptı kısa süre içerisinde üst üste. pic.twitter.com/dpnbxbCpoH — KupaEfendisi (@siegergeist) May 18, 2022

Gelecek sensin çocuk Hamza Akman 🦁 pic.twitter.com/Ds7S5TQLC7 — 𝐒 𝐇 𝐃 𝐖 𝐋 𝐈 𝐎 𝐍 🦁 🐾 (@shdwgala) May 18, 2022

Cicaldaunun 6.5 milyon ettiği futbol piyasasında Hamza Akman abartmıyorum 50 milyon eder .



Elimizde böyle değerler varken gerçekten yazık ! — wesley (@ofansifgs1905) May 18, 2022