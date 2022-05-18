U19 derbisinde gülen taraf Galatasaray

U19 Süper Lig'inde derbi heyecanı yaşandı. Erteleme maçında Fenerbahçe U19 ve Galatasaray U19 takımları Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ülker Stadyumu'nda ilk yarım saat golsüz geçildi. Dakikalar 32'yi gösterirken gelişen Galatasaray hücumunda Emirhan Kayar topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 6 dakika sonra bu kez Taha Aydınlı sahneye çıktı ve sarı-kırmızılılar skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda hareketli başladı. Farklı indirmek için yüklenen Fenerbahçe aradığı golü 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci ile buldu. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca Galatasaray U19 takımı mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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U19 Süper Ligi'nde lider Galatasaray bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti ve en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 68 puanda kaldı.