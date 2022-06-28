Spor Udineseden Marcel Tisseranda 4 milyon euro
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda gönderilmek istenen Marcel Tisserand'a Udinese talip oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Udineseden Marcel Tisseranda 4 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Marcel Tisserand'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyuncularla tek tek yollarını ayırmayı planlıyor. Mümkün oldukça bonservis bedeliyle oyuncuları elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde, gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro

İtalya Serie A ekibi Udinese de, Kongolu stoper Marcel Tisserand için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Udinese’nin 29 yaşındaki stoper için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

  • Sarı-lacivertli ekibin de 1 yıl daha sözleşmesi olan Tisserand için gelen teklife sıcak baktığı, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'den Gustavo'ya yüzde 30 indirim talebi
SPOR
Fenerbahçe'den Gustavo'ya yüzde 30 indirim talebi

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Fransa yolcusu
SPOR
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Fransa yolcusu


İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.