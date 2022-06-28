Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro

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Pakistan Cemaati İslami Partisi’nden İsmailağa Cemaati'ne taziye mesajı

Pakistan’ın köklü siyasi partilerinden Cemaati İslami lideri Siracul Hak, 23 Haziran Perşembe günü hayatını kaybeden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Mahmut Efendi terbiye ve tezkiyenin bir örneği idi. Hayatını İslam davetine, Arapça dili ve Şer’i ilimlerin öğretilmesine adamıştı” denildi.