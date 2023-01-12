UEFA Konferans Ligi'nde VAR kullanılacağını açıkladı

Ekonomi

Sarp Sınır Kapısından 5 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı’nda 2022 yılında yolcu ve araç geçiş sayıları belli oldu. Bir önceki yıla göre geçişler yüzde 430 arttı. Sarp Sınır Kapısında geçtiğimiz yıl 5 milyon 80 bin yolcu, 725 bin 496 da araç geçişi gerçekleşti.