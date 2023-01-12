Spor UEFA Konferans Liginde VAR kullanılacağını açıkladı
FUTBOL FUTBOL

UEFA Konferans Ligi'nde VAR kullanılacağını açıkladı

UEFA, Konferans Ligi'nin geri kalanında VAR kullanılacağını açıkladı. Trabzonspor'un, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 16-23 Şubat tarihlerindeki karşılaşmalarında VAR hakemi bulunacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA açıkladı: Konferans Liginin geri kalanında VAR kullanılacak!
Trabzonspor'un Basel eşleşmesinde de VAR olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun kalan bölümünde Video Yardımcı Hakem (VAR) kullanılacak.

  • UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 16 turuna yükselmek için Trabzonspor'un da İsviçre'nin Basel takımıyla 16-23 Şubat tarihlerinde oynayacağı play-off turu maçlarından itibaren VAR uygulanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek ve Türk takımlarının son 16 turundaki maçlarında ve finale giden yoldaki maçlarında VAR uygulaması gerçekleştirilecek.

Ahmet Ağaoğlu: "Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır mücadele edeceğiz"
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: "Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır mücadele edeceğiz"

Aboubakar bekleyişi
SPOR
Aboubakar bekleyişi

Jesus'tan detaylı rapor
SPOR
Jesus'tan detaylı rapor
Geri döndü

Geri döndü

Antalyaspor, Hull City'den ​Doğukan Sinik'i kiraladı.
Tanıtım tarihibelli oldu

Tanıtım tarihi
belli oldu

​Mercedes, 2023 sezonu aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Fenerbahçe dedim

'Fenerbahçe dedim'

Samet Akaydın ilk idmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MHK açıkladı

MHK açıkladı

​Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu.
'Yakışır mücadele edeceğiz'

'Yakışır mücadele edeceğiz'

​Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yazı kaleme aldı.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Beşiktaş, Weghorst'un feshi karşılığında kasasına 3 milyon euro koyacak.
'Takım içi rekabet artacak'

'Takım içi rekabet artacak'

​Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.
Penaltılarda<br>finale yükseldiler

Penaltılarda
finale yükseldiler

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Valencia'yı eledi.
'Başarıya odaklandım'

'Başarıya odaklandım'

​Trabzonspor'da Trezeguet, kulüp dergisine konuştu.
Saf dışı bıraktılar

Saf dışı bıraktılar

​Southampton, Manchester City'i Lig Kupası'nda 2-0 mağlup etti.
Icardi tarifesi uygulanacak

Icardi tarifesi uygulanacak

​Galatasaray'da ibre tekrar Brezilyalı Lucas Moura'ya döndü.
Ballon d'Or'u sattı

Ballon d'Or'u sattı

Ronaldo, 2013'te aldığı ödülden gelecek parayı çocuklara bağışladı.
'Bizim yılımız olacak'

'Bizim yılımız olacak'

​Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.