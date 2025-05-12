UEFA Avrupa Ligi finaline Alman hakem

Felix Zwayer
Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.
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