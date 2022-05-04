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Spor UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oluyor Maçlar hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor: Maçlar hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ikinci maçları Eintracht Frankfurt-West Ham United ve Glasgow Rangers-RB Leipzig arasında oynanacak.

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Haber Merkezi İHA
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor: Maçlar hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nin Yarı Final ikinci maçları yarın oynanacak.

Çeyrek finalde İtalyan Atalanta’yı saf dışı bırakan RB Leipzig, yarı finalin ilk ayağında da İskoç ekibi Rangers’ı 1-0 yenerek avantaj elde etmişti. Bir başka Alman takımı Eintracht Frakfurt ise West Ham’ı konuk ediyor. İngiltere’de oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Frankfurt olmuştu. Bu 2 karşılaşma da TSİ 22.00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçların programı şöyle;

5 Mayıs Perşembe:

  • Eintracht Frankfurt - West Ham United (2-1)
  • Glasgow Rangers - RB Leipzig (0-1)

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda yapılacak.

  • UEFA Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
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