UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları, 19 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Trabzonspor, İspanya deplasmanında

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak.

Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Roma karşısında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 21. sınavını verecek turuncu-lacivertli ekip, daha önce 20 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.