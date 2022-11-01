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UEFA Ivan Bebek atamasını geri çekti

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını Duje Strukan yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ivan Bebek olmuştu. Fakat UEFA, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek'i görevden aldı ve yerine Marin Vidulin'i atadı.

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Haber Merkezi DHA
UEFA Ivan Bebek konusunda geri adım attı: Fenerbahçe maçından alındı
Ivan Bebek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek.
Mücadelenin 4. hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek atanmıştı.

UEFA geri adım attı

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek, görevden alındı. Yerine Marin Vidulin atandı.

Ivan Bebek skandal kararlar vermişti

Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı. Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

Hırvatistan'da saldırıya uğradı

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

  • Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.
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