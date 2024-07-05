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Spor

UEFA milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.

13:38 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:19 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Merih Demiral
Merih Demiral

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye maçında, gol sevincini bozkurt işareti yaparak yaşayan milli futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma açılmıştı. UEFA, milli oyuncuyla ilgili kararını duyurdu.


UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.


UEFA'DAN ÇİFTE STANDART


UEFA, Slovakya maçında yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlattığı İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 30 bin euro ve hareketin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde uygulanacak 1 maç men cezası verdi.


#Merih Demiral
#Türkiye
#EURO 2024
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