UEFA milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye maçında, gol sevincini bozkurt işareti yaparak yaşayan milli futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma açılmıştı. UEFA, milli oyuncuyla ilgili kararını duyurdu.

UEFA, Slovakya maçında yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlattığı İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 30 bin euro ve hareketin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde uygulanacak 1 maç men cezası verdi.