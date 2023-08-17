UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu

Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Süper Kupa'yı kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, aynı başarıyı bu turnuvada ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı. Daha önce bir kez bu kupayı kazanan Sevilla ise altıncı kez kaybetti.