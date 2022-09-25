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UEFA Uluslar Liginde 9 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlanırken, oynanan 9 maçta futbolseverler gollere doydu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları, kimler gol attı?
UEFA Uluslar Ligi | Portekiz 4-0 Çekya

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde, 9 maç oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

  • A Ligi
  • 2. Grup:
  • İspanya-İsviçre: 1-2
  • Çekya-Portekiz: 0-4
  • B Ligi
  • 1. Grup:
  • Ermenistan-Ukrayna: 0-5
  • İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
  • 2. Grup:
  • İsrail-Arnavutluk: 2-1
  • 4. Grup:
  • Slovenya-Norveç: 2-1
  • Sırbistan-İsveç: 4-1
  • C Ligi
  • 2. Grup:
  • Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1
  • Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0

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