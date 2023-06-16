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Spor

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Faroe Adaları-Çekya maçında düdük çalacak.

11:25 . 16/06/2023 Cuma
AA
MHK'nin Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler

MHK'nin Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görevlendirildi.




#EURO 2024
#Arda Kardeşler
#Çekya
44 dakika önce
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