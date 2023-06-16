UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak.