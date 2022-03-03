UEFA'dan Belerus açıklaması

UEFA Rusya takımlarını bir sonraki duyuruya kadar organizasyonlarından men ettiğini açıklamıştı. Şimdide Belarus takımları konusundaki kararını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan karara göre UEFA, Belarus kulüpleri ve milli takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını ve tarafsız sahada oynanacak karşılaşmalara Belaruslu taraftarların alınmayacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca UEFA İcra Komitesinin, yasal ve fiili durum geliştikçe yeniden değerlendirmede bulunacağını ve daha fazla karar almak adına, gerekli düzenlemeler için tekrar olağanüstü toplantılar yapabileceği belirtildi.