UEFA'dan Caner Erkin gafı

UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'in doğum gününü milli futbolcunun Fenerbahçe forması altında Marsilya'ya attığı gol videosu ile kutladı.
Bu kutlama siyah-beyazlı taraftarların gözünden kaçmazken, hesap gelen tepkiler üzerine tweeti silmek zorunda kaldı.
- Avrupa Ligi hesabı daha sonra Şampiyonlar Ligi sayfasından Caner Erkin için yapılan doğum günü kutlaması retweetledi.
😎 @CanerErkin 😎
🇹🇷 Happy birthday, Caner Erkin! 🎉🎉🎉#UCL @BesiktasEnglish pic.twitter.com/RXJsMFoeSa
😎 @CanerErkin 😎
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