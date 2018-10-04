UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Caner Erkin'in doğum gününü kutlarken gaf yaptı

UEFA'dan Caner Erkin gafı

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'in doğum gününü kutlarken, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken bir gafa imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin 3 sezondur Beşiktaş forması giyiyor.

Caner Erkin 3 sezondur Beşiktaş forması giyiyor.

Fotoğraf: Gürkan DURAL, Berktuğ ÖNCÜ / DHA

UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'in doğum gününü milli futbolcunun Fenerbahçe forması altında Marsilya'ya attığı gol videosu ile kutladı.

Bu kutlama siyah-beyazlı taraftarların gözünden kaçmazken, hesap gelen tepkiler üzerine tweeti silmek zorunda kaldı.

  • Avrupa Ligi hesabı daha sonra Şampiyonlar Ligi sayfasından Caner Erkin için yapılan doğum günü kutlaması retweetledi.

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