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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

16:197/04/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Edirne bölgesi hakemi Cansu Tiryaki
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Edirne bölgesi hakemi Cansu Tiryaki

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacak.

Türk hakem Cansu Tiryaki, yarın Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Malta'nın Ta' Qali Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Tiryaki'nin yardımcılığını Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Mücadelede 4. hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.




#UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
#Cansu Tiryaki
#Malta
#Gürcistan

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