UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Malta'nın Ta' Qali Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Tiryaki'nin yardımcılığını Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Mücadelede 4. hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.