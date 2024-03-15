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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Union SG - Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olayların ardından sarı-lacivertlilere üç maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

16:37 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 17:01 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarları deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe taraftarları deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG - Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olaylarının ardından disipline sevk edilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu.


ÜÇ MAÇ CEZA

UEFA yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Fenerbahçe finale çıkarsa ceza geçerli olacak mı?

Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos ile oynanacak çeyrek final ve turu geçmeleri halinde yarı final müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'nin final oynaması halinde kalan bir maçlık cezanın bir sonraki sezona ertelenmesi beklenmiyor.





#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
#UEFA
1 saat önce
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