UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG - Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olaylarının ardından disipline sevk edilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu.
ÜÇ MAÇ CEZA
UEFA yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
Fenerbahçe finale çıkarsa ceza geçerli olacak mı?
Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos ile oynanacak çeyrek final ve turu geçmeleri halinde yarı final müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'nin final oynaması halinde kalan bir maçlık cezanın bir sonraki sezona ertelenmesi beklenmiyor.