UEFA'dan Fenerbahçe'ye indirim

UEFA, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç deplasmana seyirci götürememe cezası vermişti.
Sarı-lacivertliler açıklanan ceza sonrasında UEFA'ya resmi başvuru da bulundu.
UEFA yaptığı değerlendirme sonucunda Fenerbahçe'nin aldığı iki maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını iki yıl ertelemeli olarak bir maça düşürdü.
Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi halinde yarı final müsabakasında deplasmana seyirci götürebilecek.