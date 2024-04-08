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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye indirim

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı iki maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını iki yıl ertelemeli olarak bir maça düşürdü.

18:15 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:39 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarı yarı finalde takımı destekleyebilecek.
Fenerbahçe taraftarı yarı finalde takımı destekleyebilecek.

UEFA, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç deplasmana seyirci götürememe cezası vermişti.


Sarı-lacivertliler açıklanan ceza sonrasında UEFA'ya resmi başvuru da bulundu.


UEFA yaptığı değerlendirme sonucunda Fenerbahçe'nin aldığı iki maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını iki yıl ertelemeli olarak bir maça düşürdü.


Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi halinde yarı final müsabakasında deplasmana seyirci götürebilecek.







#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
#UEFA
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