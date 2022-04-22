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Spor UEFAdan Galatasaraya ceza
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UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA, Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFAdan Galatasaraya ceza
Galatasaray

UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir. Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir. Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

  • Ne olmuştu?
  • Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşma devam ederken taraftarlar sahaya yabancı madde atmış ve zaman zaman oyunun durmasına neden olmuştu.

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